ＮＨＫ大阪放送局は１３日、現在放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜午前８時）に出演中の女優・高石あかりのコメントを発表した。同作の舞台は明治時代の島根・松江。ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）と英語教師・レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）を軸に物語が展開される。高石は「トキというキャラクターはあまりにも私自身。台本を読みながら『なんで私の思っていることを言うんだろう？』『こ