ミス・コリアにも出演した美貌を誇る韓国女子ゴルファー、キム・ソルビの近況がファンを魅了している。【写真】キム・ソルビ、“驚異”の神ボディキム・ソルビは最近、自身のインスタグラムで「秋の始まりか終わりか迷った一日」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、紅葉の広がるゴルフ場を背景にしゃがみ込んだポーズを披露するキム・ソルビが写っている。ベージュのキャップに同色のジャケット、白