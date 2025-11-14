完成すれば外環から春日部まで「信号ゼロ」に日本最大級のショッピングモールである埼玉県越谷市の「イオン越谷レイクタウン」は、休日や連休になると多くの来場者で混雑します。このイオン越谷レイクタウンを横切るように、現在新しい道路、国道4号「東埼玉道路」の建設が進められています。東埼玉道路は、埼玉県八潮市の外環道を起点とし、埼玉県春日部市の国道16号に至る延長約17.6kmの道路です。越谷レイクタウン周辺まで