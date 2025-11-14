女優の郄石あかり（22）がヒロインを務め、主人公・松野トキ役に挑むNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が視聴者の泣き笑いを誘い、反響を呼んでいる。郄石は朝ドラ初出演にして初主演。同局からコメントが到着し、役と自身の共通点や共演者への感謝を明かした。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇