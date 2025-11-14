朝の混雑率が５年連続全国ワーストの日暮里・舎人（とねり）ライナーについて、東京都交通局と足立区は１３日、バスを活用した混雑緩和の実証実験を１２月２２日に開始すると発表した。来年３月２７日までの平日朝、貸し切りバスを沿線で運行する。利用者へのアンケートも実施し、来年度以降の本格導入を検討する。都によると、バスはラッシュ時間帯の平日午前７時、同２５分、同４５分に各１台、江北駅前（足立区）を発車し、