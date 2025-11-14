きょう未明、東京・江東区の住宅で火事があり、男性が死亡しました。きょう午前1時50分ごろ、江東区大島で近隣住民から「アパートが燃えている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、木造2階建てアパートの2階部分が焼けたということで、消防車など22台が出動し、火はおよそ50分後にほぼ消し止められました。2階の部屋から50代くらいの男性が助け出されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されたということです。警