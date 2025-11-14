14日午前8時5分ごろ、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さはおよそ80km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の大船渡市と住田町です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県大船渡市住田町■震度1□岩手県陸前高田市釜石市大槌