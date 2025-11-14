私はノリコ。サトシ（37）とカンナ（34）2人の子どもがいます。それぞれ結婚して家庭をもっていて、サトシには息子・ユウリ（6）、カンナにはソウタ（5）が生まれました。サトシのお嫁さんアキ（33）さんもカンナの旦那さんもとてもいい人で、私は満ちたりた毎日を送っていたのです。サトシは仕事が忙しいのですが、アキさんはユウリを連れてちょこちょこ家に来てくれ、私の記念日などには毎回プレゼントや企画を考えてくれて、と