児童虐待の増加が社会問題となっている。その多くが貧困家庭で起きているという現実は重い。虐待の9割以上は実の親によるもので、家族という密室の中では、子どもが助けを求めることさえ難しいという実態がある。若年出産やシングルでの育児が貧困と結びつきやすい構造が残る中、現代の日本が抱える「育児リスク」とは。【画像】性行為やデートとともに激減しているとされる男女の行為社会学者・山田昌弘さんの『単身リスク