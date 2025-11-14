＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン初日◇13日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞10月初めの「ロッテ選手権」以来となるツアー出場の渋野日向子は、最終組の1つ前、インコースからスタート。1バーディ・2ボギーの「71」のラウンドで55位タイでホールアウトした。【現地写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を発見！日本勢12人が出場する中、西郷真央が6バーディ・3ボギーの「67」をマークし、