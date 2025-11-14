ウクライナ戦でプレーするフランス代表のエムバペ＝13日、パリ（ゲッティ＝共同）【パリ共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は13日、各地で行われ、過去2度の世界一を誇るフランスがD組1位を確定させ、1試合を残して8大会連続17度目の本大会出場を決めた。ホームでエムバペの2得点などでウクライナに4―0で快勝し、4勝1分けで勝ち点13とした。I組のノルウェーはエストニアを4―1で下し、7戦全