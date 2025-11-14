― ダウは797ドル安と5日ぶりに反落、FRBよる利下げ観測後退でハイテク株を中心に売り優勢 ― ＮＹダウ 47457.22 ( -797.60 ) Ｓ＆Ｐ500 6737.49 ( -113.43 ) ＮＡＳＤＡＱ 22870.35 ( -536.10 ) 米10年債利回り4.122 ( +0.051 ) ＮＹ(WTI)原油 58.69 ( +0.20 ) ＮＹ金 4194.5 ( -19.1 ) ＶＩＸ指数20.00 ( +2.49 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50095 ( -1205