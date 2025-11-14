14日未明、福岡県中間市で酒を飲んで車を運転したとして、18歳の男が逮捕されました。警察によりますと、14日午前0時ごろ福岡県中間市東中間で、パトロール中のパトカーがふらつきながら走行する軽乗用車を見つけ、停止を求めました。運転していたのは、北九州市若松区に住む会社員の18歳の男で、呼気を調べたところ基準値を超えるアルコールが検出され、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察の調べ