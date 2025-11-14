女子プロテニス選手の園田彩乃（30）が11月9日、Instagramを更新。トレーニング中の写真を公開した。 「身体づくり」と投稿されたのは、髪を結んだ園田が鏡に向かって太もものストレッチをしている写真。背中がざっくり開いたキャミソールと短パンを着用し、引き締まったボディがあらわになっている。 【画像】トレーニング中の園田彩乃（画像は園田彩乃Instagramより引用） この投稿に