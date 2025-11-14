【本日の見通し】１５５円台を再び試す展開が見られるか 昨日の海外市場でドル円は一時１５４円１０銭台までドル売り円買いが入った。米連邦政府機関の閉鎖が解除され、リスク警戒の動きが一服も、週初の上院でのつなぎ予算可決からはスムーズな進行となっており、織り込みが進む中で、実際の解除を受けて利益確定の売りなどが出ていた。 もっとも調整局面で１５４円台が維持されたことで、その後の反発が見られ