東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値154.56高値155.01安値154.13 155.88ハイブレイク 155.45抵抗2 155.00抵抗1 154.57ピボット 154.12支持1 153.69支持2 153.24ローブレイク ユーロドル 終値1.1633高値1.1656安値1.1579 1.1743ハイブレイク 1.1700抵抗2 1.1666抵抗1 1.1623ピボット 1.1589支持1 1.1546支持2 1.1512ロ