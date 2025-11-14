◆米国女子プロゴルフツアーアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第１日（１３日、米フロリダ州・ペリカンＧＣ＝６３４９ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、西郷真央（島津製作所）が６バーディー、３ボギーの３アンダー６７をマークし、日本勢最高の４位と好発進した。首位と３打差。古江彩佳（富士通）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、山下美夢有（花王）は１アンダー６９の１８位。