JR東日本によりますと、常磐線は常磐線快速電車での人身事故の影響で、品川〜土浦駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は8時50分頃の見込みだということです。【画像】JR東日本HPの情報ご利用予定の方は最新の情報を確認の上、お出かけください。（ANNニュース）※8時33分頃に運転再開