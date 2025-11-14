お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでが、マッチングアプリで出会った男性との意外な夜の過ごし方を赤裸々に告白した。【映像】「相方と付き合っていた」ヒロインのかなでの元カレ11月13日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに3時のヒロインのかなでが登場。恋愛と性の悩みについて語った。