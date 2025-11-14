豪快なアガリが出れば、魔王の前に敵はなし。「大和証券Mリーグ2025-26」11月13日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）がトップを獲得。先月16日以来の快勝で個人成績もプラスに転じ、チーム全員が個人プラスとなった。【映像】大黒柱・寿人が決めた赤2の跳満この試合は東家から佐々木、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びで開