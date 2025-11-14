スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。11月14日（金）深夜放送の同番組には、元プロ野球選手の里崎智也がゲストとして登場。今回は、来年予定されているWBCにちなみ、初めて開催され日本代表が優勝した2006年大会を振り返り、驚くべき裏話をたっぷり語り尽くす。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2006年大会で日本代表は、メキシコ代表がアメリカ代表に勝てば準決勝に進出できる