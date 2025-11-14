１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円５６銭前後と前日と比べて２０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７９円８０銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安だった。 トランプ米大統領が１２日夜（日本時間１３日昼）に連邦議会下院で可決したつなぎ予算に署名し、１０月初めから続いていた政府機関の一部閉鎖が終了した。市場では米経済を一