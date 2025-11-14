JR西日本によりますと、きょう（14日）午前7時10分、山陽新幹線さくら543号（新大阪発 鹿児島中央行）が西明石～姫路駅間を走行中に運転士が「ボン」という異常音が聞こえたため、停車し車両の確認を行ったということです。 車両を点検した結果、異常は認められなかったため、午前7時27分に運転を再開しています。 車両からは鳥と衝突したとみられる痕跡が見つかったということです。 この影響により、山陽新幹線（博多方