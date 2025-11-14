子どもの吸収力は凄まじく、知らないうちに色んなことを覚えているものです。今回は筆者の「うそでしょ！？」な、体験談をご紹介します。 英語が大好きになった息子 息子が通う保育園では、週に一度英語の授業があります。その授業には外国人の先生が来てくれて、まさにネイティブの生きた英語を学べるのです。園児の前では一切日本語を話さず、全て英語でやりとり。そして英単語や挨拶、歌やダンスなど色んなことを教えてくれ