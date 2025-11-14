リネットジャパングループ [東証Ｇ] が11月14日朝(08:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常損益は4.9億円の黒字(前の期は11.8億円の赤字)に浮上し、26年9月期の同利益は前期比2.0倍の10億円に急拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常損益は2.1億円の黒字(前年同期は1.5億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-3.8％→3.5％に急改善し