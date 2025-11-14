ハミルトンの「カーキ」は、ブランドのミリタリーウォッチの系譜を受け継ぎ、過酷な環境にも対応する堅牢性を備えたコレクション。陸・海・空という3つのシリーズからなり、海をテーマにしたシリーズが「カーキ ネイビー」だ。潜水や航海といったマリンアクティビティを想定して開発されてきた。ここで取り上げる「カーキ ネイビー スキューバ オートマチック GMT（H82555150）」は、GMT針による第2時間帯表示、30気圧防水、80時間