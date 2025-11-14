2025年11月10日、台湾メディア・中時新聞網は、台湾・高雄の小学校が京都への卒業旅行を計画していることについて、台湾在住の日本人ライターがリスクを指摘したと報じた。記事は、高雄市にある小学校が来年3月に日本への卒業旅行を計画しており、大阪のユニバーサルスタジオ・ジャパン（USJ）や京都の金閣寺などを巡る5日間のスケジュールであることが話題を呼んだと伝えた。その上で、台湾在住の日本人ライター「日本人的欧吉桑