米Googleは11月13日（現地時間）、AIリサーチ支援ツール「NotebookLM」に、「Deep Research」の導入と対応する情報ソースの拡充を行うことを発表した。Deep Researchは、AIエージェントがユーザーに代わってインターネットを横断的に調査し、出典を明示した報告書を自動で作成する機能である。NotebookLMは従来、ユーザーがアップロードまたは指定した情報源を対象にAIを利用できるツールとして機能してきた。WebサイトのURLリンク