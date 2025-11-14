世界陸上で変わった″人生″派手なメイクとネイルをほどこし、甘辛コーデに着飾った服の下にはバッキバキに割れた腹筋が隠されている。現在、大阪に暮らす普段の姿と、陸上トラックでの姿のギャップもまた彼女の魅力だ。「ダボダボの服やヴィンテージのＴシャツなんかが好きですね。シーズン中はあまりお出かけもできないので、ジャージ以外の洋服を着ることで気分転換になる。オシャレして、おめかしして、泥臭い練習ばかりしてい