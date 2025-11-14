北海道テレビの森唯菜アナ（27歳）が、11月12日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」（北海道テレビ）に出演。俳優・戸次重幸（52歳）の“ほっこり”エピソードを語った。森アナはこの日、「以前、『おにぎり』ロケで私がスッゴいおなか壊しちゃったときがあって」と切り出し、「そのときに、高速道路で戸次さんと、大泉（洋）さんもいらっしゃって。『（トイレまで）もう少しだよ！』ってすごい声掛けてくだ