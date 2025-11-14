日本の長所であるハイプレスを活かすための起点としてGKの果たす役割は大きいセリエAのパルマに所属するGK鈴木彩艶が負傷した。日本代表のガーナ、ボリビアとの2試合に欠場することになった。負傷は左手薬指と舟状骨の複雑骨折。欠場期間は3か月程度と報道されているので、そのとおりなら来年3月の代表戦には復帰できるはずだ。鈴木は今や日本代表に不可欠な存在になっているだけに、骨折のニュースに心配したファンは多かった