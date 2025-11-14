養命酒製造株式会社はこのほど、全国の20～79歳男女1000人（男女各500人）を対象に「『冷え』に関する意識・実態調査2025」を実施。「寒い日に帰宅した際『おかえり』と言ってくれたら“じわ～っと”心が温まる芸能人」の集計結果を公開した。 【写真】第1位に輝いた国民的女優40歳と思えぬ圧倒的かわいさ 1位は綾瀬はるか、2位は今田美桜、3位は新垣結衣と、第一線で活躍する人気女優がトップ3に並んだ。綾瀬