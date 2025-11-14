１４日午前７時２５分頃、ＪＲ常磐線の三河島―日暮里駅間で人身事故が発生した。この影響で、同線は品川―土浦駅間、同線快速電車も品川―取手駅間の上下線で運転を見合わせていたが、どちらも午前８時３５分頃に運転を再開した。