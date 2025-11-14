初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１３日、都内で１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７―ＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ―２０周年記念大会」への記者会見を行った。会見にはＳＳＰＷに３大会連続の参戦となるＭＩＲＡＩが出席。ＭＩＲＡＩは、ＮＯＲＩ、宝山愛と組んでジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠と対戦