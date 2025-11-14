初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１３日、都内で１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７―ＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ―２０周年記念大会」への記者会見を行った。会見には、ザ・グレート・サスケ、タイガーマスクと夢のマスクマントリオを結成し日高郁人、政宗、阿部史典と対戦するＳＳＰＷ初参戦となるプロレ