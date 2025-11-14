パリ同時多発テロから10年となり、式典で演説するフランスのマクロン大統領＝13日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】イスラム過激派による銃乱射などで130人が死亡したパリ同時多発テロから10年となった13日夜、パリ中心部で犠牲者らの追悼式典が開かれた。フランスのマクロン大統領は演説で「テロとの闘いは今後も続く」と述べ、再発防止にあらゆる手段を講じると訴えた。式典は同時多発テロの犠牲者を追悼するため新たに