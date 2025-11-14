（CNN）米国家経済会議（NEC）のハセット委員長は13日、史上最長となる43日間にわたる政府閉鎖により、民間部門で6万人分の雇用が失われた可能性が高いと述べた。経済損失額は1週間あたり推定150億ドル（約2兆3180億円）にのぼるという。ハセット氏は6万人分の雇用喪失には政府職員の分は含まれないとした。経済損失額は大統領経済諮問委員会（CEA）が新たに出した報告書にある推定を引用している。数週間後に雇用統計と失業保険申