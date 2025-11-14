日韓共同開発コスメブランド「tilnus（ティルナス）」が、NiziUを起用した新WEB CMを公開しました。テーマは“パールコア”。光を受けてきらめくパールのように、繊細で透明感あふれる美しさを描いた映像です。新商品「パールコア アイパレット」を使ったメンバーたちのきらめく表情や、幻想的な世界観に心を奪われること間違いなし。新曲「Come On Over」とともに展開される美の共演に注目ですb