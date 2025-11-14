日本ラグビー協会は14日、「リポビタンDツアー2025」ウェールズ戦（16日、ウェールズ）の登録メンバー23人を発表した。8日のアイルランド戦からの入れ替えは5人。ベン・ガンター（28＝埼玉）、リーチ・マイケル（37＝BL東京）とFW陣の相次ぐ離脱があり、前回リザーブだったFLジャック・コーネルセン（31＝埼玉）が先発入りし、LOハリー・ホッキングス（27＝東京SG）とFL/〓8タイラー・ポール（30＝東京ベイ）がリザーブに入っ