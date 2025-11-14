【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比24銭円高ドル安の1ドル＝154円51〜61銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1629〜39ドル、179円76〜86銭。米連邦準備制度理事会（FRB）や日銀の金融政策に対する姿勢を見極めようとの思惑から、値動きは限られた。