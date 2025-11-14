「優しい人」と聞くと、誰もが良い印象を持つものです。しかし、その優しさが本当に相手のためになっているとは限りません。Instagramで日々の気づきを発信しているB.B軍曹さんが投稿した作品『優しいだけの人が信用されない理由』には、そんな優しさについて考えさせられる内容が描かれ、多くの反響が寄せられました。【漫画】当時は優しいと思っていたのに、今の恋人のおかげで……（全編を読む）ある日、体調が悪かった軍曹さん