街を歩いていると、「このあたりはなんだかお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 洗練された住宅街やおしゃれなショップが並ぶエリアには、自然と“豊かさ”を感じさせる空気があります。全国の人たちは、そんな印象をどんな街に抱いているのでしょう。人々が思い浮かべる“裕福な街”を探りました。All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と