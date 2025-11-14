北海道・帯広警察署は２０２５年１１月１３日、帯広市に住む無職の男（５９）を暴行の疑いで逮捕しました。男は１０月２６日、帯広市内のドラッグストアで従業員の３０代女性の両肩を掴んで床に押し倒し、体の上に馬乗りになる暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性は面識はないということです。女性から「来店客に体を触られた」と通報があり事件が発覚しました。調べに対し男は「暴行ではなく、体を矯正