11月13日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、政府の「おこめ券」支援の話題から、依然高止まりが続くコメ価格についても取り上げた。 番組では、まず朝日新聞の記事を紹介。11月12日に明かされた総合経済対策の原案に、食料品高騰に対する「おこめ券」などの支援や、中小企業の賃上げを後押しするための「重点支援地方交付金」を増やすことなどがあった。 金子勝「おこめ券を出して、コメの値段が下がる