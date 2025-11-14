2025年10月末に「移民政策反対デモ」が日本全国で同時開催されました。メディアではほとんど触れられませんでしたが、外国人移住者の増加に不安を感じる人が多いことの証左といえます。そもそもの話、政府は「移民政策は存在しない」というような態度を取り続けていますが、実際はそうではありません。『「移民政策は存在しない」という政府の「言葉遊び」への違和感…マスコミが報じない「反対デモ」が表した「不満の正体」』より