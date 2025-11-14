朝のドル円は１５４円５０銭台、海外市場で一時１５４．１３を付ける＝東京為替 海外市場で一時ドル安が広がり、ドル円は１５４円１３銭を付けた。米連邦政府機関の閉鎖解除も、織り込み済みで、これまでの影響を受けての今後の状況の不透明感などが改めて意識される展開となっている。 USDJPY 154.58