横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから15日で48年となります。【映像】集会に出席した横田早紀江さん母親の早紀江さんは都内で集会に出席し、「めぐみがいなくなり、真っ暗闇の中に家族が投げ出された」と語りました。「11月15日にめぐみがいなくなり、本当にあの時の訳の分からない、動転した思い、何がどうなっているのかなにも分からないという真っ暗闇の中に家族が投げ出された感じで、もう息ができないような切なさで泣