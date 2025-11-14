東京・江東区でアパートの一室が燃える火事があり、50代とみられる男性1人が死亡しました。【映像】消火活動の様子午前2時前、江東区大島の木造2階建てアパートで「住宅一棟が燃えている」と119番通報がありました。消防などによりますと、ポンプ車など22台が出動し、火は約1時間後に消し止められましたが、2階部分の30平方メートルほどが焼けました。この火事で50代とみられる男性1人が死亡しました。この部屋に住む50代