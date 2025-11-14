イタリア・ミラノの検察は、1990年代のボスニア紛争でイタリア人を含む富裕層がツアーとして訪れ、民間人に発砲していたとされる疑惑について本格的な捜査を開始しました。【映像】サラエボ紛争中の様子1992年に始まったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では、住民の大量虐殺が行われ、3年半で20万人が死亡したとされています。イタリアメディアによりますと、イタリア人を含む西側諸国の富裕層らがセルビア人勢力の兵士に多額