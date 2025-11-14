Ä»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾®Àâ¡Ø»þ¤Î²È¡Ù¤¬Âè47²óÌî´ÖÊ¸·Ý¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø·²Áü¡Ù2025Ç¯12·î¹æ¤è¤ê¡¢²Î¿Í¤ÎÂç¿¹ÀÅ²Â¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñÉ¾¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¡Ò²È¡Ó»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤­½Ð¤¹µ­²±¤Èº¯À×¡×Ã¯¤«¤¬¡Ò²È¡Ó¤Îµ­²±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ò²È¡Ó¤½¤Î¤â¤Î¤¬µ­²±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òºòÇ¯½©¡¢µþÅÔ¤ÎÂç»³ºê»³ÁñÈþ½Ñ´Û¤Î¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥ï¥¤¥¨¥¹Å¸¨¡ÄÉ²±¤Î¥ª¥ë¥½¥ó¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¹Í¤¨¤¿¡£Âå